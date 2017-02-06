Вдоль Керченского моста планируют открыть морское сообщение между Крымом и Таманью

В Краснодарском крае России представили инвестпроект, который предусматривает возобновление морского сообщения между станицей «Тамань» и Керчью вдоль строящегося Керченского моста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района Краснодарского края.

«Маршрут ориентировочно будет проложен от причала яхт-клуба «Арго» в Тамани вдоль Крымского моста к причалу в Керчи. Уже собрано две тысячи подписей местных жителей за возобновление морского сообщения», – сказал генеральный директор ООО «Судоходная компания «Боспор Шиппинг» Николай Чепель.

В Темрюкской райадминистрации добавили, что на маршрут планируется поставить три судна вместимостью до 150 человек. Морское сообщение между Керчью и Таманью будет действовать с мая по октябрь.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.