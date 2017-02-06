В Крыму сообщают об увеличении штрафов за стихийную торговлю

В Крыму увеличили размер максимального штрафа за торговлю в неустановленных местах. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«В соответствии с изменениями в законе «Об административных правонарушениях в Республике Крым», максимальная сумма административных штрафов на граждан за торговлю в неустановленных местах была увеличена с 2 000 до 30 000 рублей», – отметили в пресс-службе.

В российской администрации Евпатории сообщили, что с начала года в городе провели 36 рейдов, по результатам которых гражданам вынесены предупреждения о нарушении правил торговли, а также составлены протоколы об административных правонарушениях.

В начале февраля сообщалось, что подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены организовать работу по информированию крымчан о потенциальной опасности продуктов питания, купленных в местах стихийной торговли.

Накануне в Симферополе заявили о ликвидации шести мест стихийной торговли. Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов гарантировал ликвидацию всех незаконных объектов в первом квартале 2017 года.