Россия отказалась выдать Украине Сенцова и Кольченко

Россия отказалась выдать Украине заключенных Олега Сенцова и Александа Кольченко, так как читает их своими гражданами. Об этом 6 февраля на своей странице в Фейсбуке написал заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

«Это «гражданство» было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Эти действия России являются ничтожным по международному праву. Мы будем добиваться возвращения наших политзаключенных через международные организации, имеющие влияние на Россию, а также в рамках исков, поданных в Европейский суд по правам человека», – написал Петухов.

В ноябре 2016 года украинский поэт, писатель и переводчик Сергей Жадан и музыканты группы «Жадан и Собаки» присоединились к инициированной Комитетом солидарности акции «Подари Саше встречу с мамой», призванной помочь матери Александра Кольченко проведать сына в российской колонии.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.