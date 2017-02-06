Санции за аннексию Крыма приведут к неизбежному краху России – Джемилев

Санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма, даже если не будут усиленны, приведут к неизбежному краху России. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Путин сделал такую пропаганду на захвате Крыма, он построил на этом колоссальный псевдопатриотизм. И отказ Путина от Крыма будет похож на политическое харакири для него лично. Хотя каждый день санкций такой удар наносят экономике России, что если так будет продолжаться, а мы надеемся, что они будут усилены, но даже если даже на таком уровне будет продолжаться, то крах России не за горами», – заявил Джемилев.

Накануне Джемилев отметил, что единственный способ защитить крымских татар – путем санкций вынудить Россию уйти из Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».