В Румынии продолжаются протесты после отмены указа о коррупционных преступлениях

В Румынии продолжаются протесты после отмены указа о декриминализации определенных коррупционных преступлений. Об этом 6 февраля сообщает Радіо Свобода.

По оценкам телеканалов, около 200 тысяч человек протестовали в Бухаресте, многие требовали отставки премьер-министра Сорина Гриндяну. Протесты также были и в других городах.

В Румынии 5 февраля правительство социал-демократов официально отменило указ, вызвавший протесты, которые продолжаются почти неделю. Кроме того, правительство рассекретило стенограммы дискуссий на заседании, когда был принят указ, который защитил бы десятки политиков от преследования.

Днем ранее премьер Гриндяну заявлял, что он не хочет разделять Румынию. Он сделал это заявление на фоне протестов – десятки тысяч людей собираются на протесты по всей стране уже пятый день подряд.

4 февраля полиция сообщила, что общее количество демонстрантов – 330 тысяч человек, это самые большие протесты в стране с 1989 года, когда был свергнут режим коммунистического диктатора Николае Чаушеску.

Указ защитил бы десятки политиков от судебного преследования за коррупцию. Отмененный документ позволял, в частности, избежать тюрьмы должностным лицам, пойманным на взятке в размере менее 200 тысяч леев (это примерно 47 с половиной долларов).