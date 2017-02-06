В начале марта в Алуште планируют открыть новый рынок

Новый рынок, расположенный на улице Виноградной в Алуште, готов начать работу уже в марте текущего года. Об этом 6 февраля журналистам заявил директор унитарного предприятия «Алуштинская дирекция рынков» Валерий Петровский, сообщает провластный крымский ресурс «Крыминформ».

На рынке могут разместиться до 130 торгующих, а позади рынка находится площадка, способная вместить около 40 автомобилей, где также может осуществляться торговля. Кроме того, на рынке будет работать пункт для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, что позволит проверять продукты животного происхождения прямо на месте», – отметил Петровский.

Он утверждает, что рынок после масштабного ремонта может быть открыт уже к 8 марта.

Сейчас на рынке на улице Виноградной проводятся ярмарки выходного дня, и, по словам Петровского, в основном в них участвуют товаропроизводители, представители фермерских хозяйств Крыма, а не перекупщики.