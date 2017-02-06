За прошедшие выходные в горах Крыма спасли пять человек

За прошедшие выходные в горнолесной местности на территории Крымского полуострова спасено пять человек. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отмечают, что 4 февраля в службу спасения поступила информация о том, что в районе горы Южная Демерджи необходима помощь двум незарегистрированным туристам, которые оказались на опасном участке склона горы и не могут самостоятельно продолжать движение.

«В результате полутарачасовых поисковых работ, потерявшиеся: девушка и парень жители Симферополя, были найдены на скальных обрывах юго-западного склона горы Южная Демерджи, откуда их эвакуировал личный состав с помощью альпинистского снаряжения», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что еще одна поисково-спасательная операция была проведена 5 февраля в Симферопольском районе.

«В службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Чатыр-Даг заблудились 3 человека, жители Севастополя. Самостоятельно спуститься не могут и нуждаются в помощи спасателей. По прибытию на место спасатели обнаружили троих мужчин, все 1996 года рождения и обеспечили их спуск с горы в безопасное место», – добавили в пресс-службе ведомства.

По словам спасателей, отправляясь на прогулку в горнолесную местность в составе туристической группы необходимо зарегистрировать ее в службе спасения. Если же человек идет в горы один, он должен взять с собой теплые вещи, заряженный телефон и максимальный запас еды.