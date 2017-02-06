Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы приостановлена. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман», – отметили в пресс-службе.

Накануне работа переправы также была остановлена из-за тумана. Позже в «Морской дирекции» сообщили, что переправа восстановила работу.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.