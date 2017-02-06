Трамп обсудил события на Донбассе с генеральным секретарем НАТО

Президент США Дональд Трамп обсудил вооруженный конфликт на востоке Украины в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и согласился принять участие во встрече лидеров альянса позднее в этом году. Об этом 6 февраля сообщает Радіо Свобода.

В заявлении администрации Трампа о разговоре, состоявшемся 5 февраля, говорится, что два лидера «обсудили возможности для мирного урегулирования конфликта». Других подробностей сообщение не содержит.

Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержку Москвой пророссийских боевиков на востоке Украины. С начала вооруженного противостояния на Донбассе погибли почти 10 000 человек.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.

Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабление или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.