В результате аварии в Крыму один человек погиб, трое травмированы – дорожная инспекция

В результате аварии на трассе Феодосия – Джанкой пострадали четыре человека. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю дорожной инспекции Крыма.

«5 февраля водитель автомобиля Chery М11 двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя допустила выезд на полосу встречного движения, где осуществила столкновение с автомобилем ВАЗ 217030», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате столкновения были травмированы четыре человека, один из них от полученных травм скончался.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на конец 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.