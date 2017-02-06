В Севастопольском суде намерены рассмотреть апелляцию по делу экс-председателя партии «Русский блок»

На вторник, 7 января подконтрольный России Севастопольский городской суд назначил рассмотрение апелляционной жалобы по делу бывшего председателя партии «Русский блок» Геннадия Басова. Как сообщили Крым.Реалии соратники политика, в партии опасаются, что «апелляционный суд может не уменьшить, а увеличить срок Басову, как просили прокуроры, поскольку Басов не признает вину и не идет на сделку со следствием».

Басова задержали российские силовики в Севастополе, в сентябре 2015 года, по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

28 ноября подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя признал Басова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн рублей штрафа и запрет занимать в течение трех лет руководящие должности. Басов вину не признал.

Представители подконтрольной Кремлю прокуратуры Севастополя просили назначить наказание для бывшего председателя партии «Русский блок» в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в 30 млн рублей.

Весной 2014 года Геннадий Басов и возглавляемая им партия «Русский блок» принимали активное участие в организации «русской весны», как позднее назвали российскую аннексию полуострова. В мае 2014 года деятельность «Русского блока» на территории Украины была запрещена.