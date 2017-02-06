В аэропорту Симферополя сообщают о задержке рейсов

Из-за тумана в международном аэропорту «Симферополь» задерживается прилет и вылет рейсов. Об этом 6 февраля заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев, сообщают «РИА Новости Крым».

«В связи с туманом аэропорт работает по фактической погоде, но прогноз благоприятный. К обеду прогнозируется улучшение погоды», – заявил Лаптев.

По данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задерживается вылет девяти рейсов на Москву. Также задерживается прилет пяти рейсов из России.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.