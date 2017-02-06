Миниформ Украины предлагает онлайн обсудить проблемы украинских заключенных в России

Министерство информационной политики Украины предлагает присоединится к обсуждению проблем украинских заключенных в России через онлайн платформу Твиттер. Публичное обсуждение в сети пройдет 6 февраля во время показа фильма о судьбе журналиста Романа Сущенко «Узники Кремля» для представителей дипломатических миссий в Киеве.

«Мы понимаем, что сейчас построение диалога с гражданами переходит в плоскость социальных сетей, поэтому просим всех неравнодушных присоединиться к нашему обсуждению. Надеемся, вместе мы сможем вывести хештег #FreeSushchenko в тренд и привлечь внимание к проблеме свободы наших граждан», – объясняет свой призыв министерство.

Как обозначили организаторы, цель публичного показа и обсуждения – «вынести проблему незаконного заключения украинцев на международный уровень и призвать мировое сообщество к диалогу».

ФСБ России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющихся государственной тайной».

Уголовное дело возбуждено по статье «шпионаж». Лефортовский райсуд 28 ноября прошлого года принял решение арестовать журналиста до 30 января 2017 года. Впоследствии суд отклонил жалобу на арест украинского журналиста.

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона также называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.

По подсчетам украинских активистов из общественной кампании LetMyPeopleGo на данный момент узниками Кремля стало 28 граждан Украины.

Часть крымских политзаключенных российское следствие обвиняет в террористической деятельности по делу международной политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России. Другим крымским узникам российский суд вменяет участие в организации массовых беспорядков и насилии. Речь об участниках акции 26 февраля 2014 года, когда проукраинские активисты попытались противостоять захвату Крыма Россией.

Некоторых крымских политзаключенных вывезли отбывать срок в соседнюю Россию. Это Олег Сенцов, Александр Кольченко, Алексей Чирний.