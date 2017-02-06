Энергоснабжение Крыма обойдется России в полтора миллиарда долларов – эксперт

Решить проблему с электроснабжением аннексированного полуострова поможет только строительство электростанций. А вспомогательным компонентом к будущим ТЭС станет проведенный из соседней России газопровод. Поэтому себестоимость электроэнергии в Крыму будет очень высокой. Такое мнение 6 февраля в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко.

«Газ то провести можно, а куда его девать? Потому что один гигаватт мощности турбогазового блока – это миллиард кубов газа годового потребления и соответственно, туда нужно тянуть мощный газопровод. Если его протянут до того, как построят станцию, то куда этот газ девать? Эта электроэнергия дорогая. Даже если будет на нее сделана ставка, даже при условии, что будет в Крым поставлять по низким ценам газ, хотя бы по внутрироссийским, то все равно эта электроэнергия по себестоимости будет дороже чем в Украине, потому что у нас здорово удешевляют электроэнергию в балансе атомная генерация и гидро. А в Крыму этого нет. И в России сейчас электроэнергия дороже чем в Украине», – отметил эксперт.

По его словам, строительство подобных ТЭС не является чем-то технологически сложным. «Это стандартный объект. При нормальных условиях строительство займет два с половиной или три года. Если поторопиться, то до двух лет можно вложиться, но это жутко дорого. Гигаватт произведенной мощности обойдется в полтора а то и 1,7 миллиардов долларов», – подчеркнул он.

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Аннексированный Крым 27 декабря присоединили к газотранспортной системе России через газопровод по дну Керченского пролива. Президент России Владимир Путин заявил, что за четыре года на полуострове построят и реконструируют 70 километров магистральных газопроводов, две с половиной тысячи межпоселковых газопроводов и восемь газоперекачивающих станций. По его словам, это должно полностью обеспечить энергетические потребности полуострова.

График ввода в эксплуатацию строящихся в Крыму теплоэлектростанций переносится ориентировочно на полгода. Об этом в конце прошлого года сообщала подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.

Строительство двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе по 470 МВт ведется в рамках российской целевой программы «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых – в 2018 году.

27 декабря в Крыму завершилась работа по присоединению газотранспортной системы полуострова к соседней России, крымская система закольцевалась с российской.



