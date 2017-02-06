Минобразования: в Украине началась регистрация на ВНО

В Украине 6 февраля началась регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО), которая продлится до 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Основная сессия тестирования пройдет с 23 мая до 16 июня, дополнительная – с 3 до 12 июля.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, в рамках основной сессии 23 мая состоится тестирование по украинскому языку и литературе; 25 мая – тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам; 29 мая – по английскому языку; 31 мая – по математике; 2 июня – по истории Украины; 6 июня – по русскому языку; 8 июня – по биологии; 12 июня – по географии; 14 июня – по физике и 16 июня – по химии.

По данным Минобразования, в этом году для выпускников первым обязательным предметом будет украинский язык и литература. Второй предмет нужно выбрать между математикой и историей. Третий – из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование: математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия. Кроме того, можно сдать в форме ВНО еще один, четвертый предмет, который не является обязательным.

Выпускники прошлых лет обязательно должны сдавать ВНО только по украинскому языку и литературе. Другие три предмета – на их выбор.

В январе в Украине начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.