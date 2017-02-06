Солнечные и ветростанции Крым не спасут – эксперт

Возобновляемые источники энергии не решат проблему энергоснабжения аннексированного полуострова. Необходимым количеством электроэнергии способен обеспечить только достаточный объем тепловой генерации. Об этом 6 февраля в утреннем эфире Радио Крым. Реалии сообщил глава Бюро комплексного анализа прогнозов Сергей Дьяченко.

«Там (в Крыму – КР) дефицит маневровых мощностей. А для солнечной генерации норма резервирования где-то в полтора раза больше, чем у атомной. То есть, построив солнечную, надо будет еще строить полтора объема такой же тепловой генерации, чтобы оно в резерве было, потому что это (солнечная энергия – КР) очень не стабильный источник энергии То есть, оно абсолютно не решит никаких проблем, еще наоборот усугубит», – сказал он.

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С усилением холодов в Крыму снова обострилась ситуация с электроснабжением. По официальным данным, из-за высоких нагрузок энергосистема полуострова испытывает дефицит в 100 МВт. По всему Крыму происходят хаотичные отключения света и отопления в жилых домах, от предпринимателей требуют переходить на резервные источники питания.

График ввода в эксплуатацию строящихся в Крыму теплоэлектростанций переносится ориентировочно на полгода. Об этом в конце прошлого года сообщала подконтрольный Кремлю министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина.