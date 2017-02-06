Новый глава российского Следкома в Севастополе приступил к службе

Назначенный президентом России Владимиром Путиным новый глава российского управления Следкома по Севастополю Виктор Танифа прибыл в город и приступил к обязанностям. Рабочий день российский генерал-майор юстиции начал с рабочей встречи с личным составом, информирует сайт Следкома в Севастополе.

Виктор Танифа получил назначение 2 февраля, в тот же день Путин уволил 16 человек из руководящего состава МВД России, МЧС, прокуратуры и Следственного комитета.

Виктор Танифа (1965 год рождения, город Нальчик) выпускник высшей следственной школы МВД СССР. С 1992 года в правоохранительных органах России в должности следователя. С 2000 по 2009 год работал на различных должностях в прокуратуре Кабардино-Балкарской Республике. С 12 сентября 2011 года работал в должности первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике. Имеет звание «Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики», награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалью «За безупречную службу» I степени и медалью «Ветеран следственных органов». Женат, воспитывает дочь.