Евросоюз не будет признавать незаконную аннексию Крыма – Могерини

Европейский союз не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией. Об этом 6 февраля заявила Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

«Со стороны Европейского союза мы имеем четкое видение: незаконная аннексия Крыма не будет признаваться, а Минские соглашения должны быть полностью реализованы, включая тем, что сначала следует установить режим прекращения огня, восстановить спокойствие на востоке Украины. Это – необходимость», – заявила Могерини.

Ухудшение ситуации в Украине планируют рассматривать 6 февраля главы европейских дипломатических ведомств в Брюсселе и, как утверждает Могерини, ЕС еще раз подтвердит свою твердую позицию относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинский вопрос стоит первым в плане заседания Совета министров иностранных дел под председательством представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

Другие вопросы совещания – Ливия, Ближний восток, Египет и диалог между Сербией и Косово.