Суд заочно арестовал захваченные Россией буровые установки в Черном море

Приморский районный суд Одессы арестовал четыре украинские плавучие буровые вышки захваченные во время аннексии Крыма Россией. Об этом говорится в постановлении суда от 27 января 2017 года.

Арест был наложен в рамках уголовного производства, открытого 14 декабря 2015 года по факту незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками.

Согласно постановлению суда, арест наложен на несамоходные самоподъемные плавучие буровые установки В-319 «Украина» и В-312 «Петр Годовалец», построенные в 2012 году сингапурской компанией Keppel Corporation, а также установки «Сиваш» и «Таврида».

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» были захвачены во время аннексии Крыма Россией. После этого НАК «Нафтогаз Украины» потеряла контроль над данным крымским предприятием.

В декабре 2015 года пресс-служба «Черноморнефтегаза» сообщила, что две современные буровые установки В-312 и В-319 общей стоимостью более 25 миллиардов рублей перемещены из зоны Одесского газового месторождения в Крым «в связи со сложной международной обстановкой, рисками утраты жизненно важных активов».

17 октября НАК «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний инициировали арбитражное производство против России и требуют возместить убытки, нанесенные захватом активов группы в Крыму. «Нафтогаз» инициировал производство согласно соглашению между Кабмином Украины и правительством России о содействии, осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Подконтрольный Кремлю председатель крымского парламента Владимир Константинов назвал необоснованными претензии компании «Нафтогаз Украины» к России с требованием компенсировать 2,6 миллиарда долларов за оставшиеся на полуострове активы. Об этом он заявил журналистам в Крыму.