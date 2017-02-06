«Россети» намерены получить часть уставного капитала «Севастопольэнерго» – Овсянников

Оператор энергетических сетей в России публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») проводит переговоры о вхождении в уставной капитал ПАО «Севастопольэнерго». Об этом крымским журналистам 6 февраля рассказал назначенный Кремлем временный губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он утверждает, что финансовое вливание российской компании поможет модернизировать устаревшие коммуникации в городе.

«Не так давно мы встречались с собственниками компании «Севастопольэнерго». Обсуждалось вхождение компании «Россети» в уставные капиталы, которые готовы вложить 2 миллиарда рублей в модернизацию наших электросетевых активов. Вы видите, что с каждым годом количество аварий на объектах увеличивается и необходимы средства на проведение модернизации. Также необходимо обеспечить реализацию проекта EnergyNET, тоже через вхождение в уставной капитал», – цитируют Овсянникова «РИА Новости Крым».

По словам Овсянникова, стороны обсуждают размер доли, которую получат «Россети» в севастопольском предприятии. Как ожидается, очередной раунд переговоров состоится в течение недели.

На официальных сайтах компаний информацию российского правительства города не комментируют.

В начале 2015 года на сайте «Севастопольэнерго» сообщалось, что энергетическая компания сменила свой юридический адрес, и теперь вместо Крыма располагается в Херсоне. Соответствующее решение было принято в ходе собрания акционеров ПАО, которое состоялось 25 декабря 2014 года.

Пресс-служба компании тогда сообщила, что по старому адресу теперь располагается филиал общества, зарегистрированный в Севастополе. Позже в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя задумались над тем, чтобы вернуть в государственную собственность публичное акционерное общество «Энергетическая компания «Севастопольэнерго».