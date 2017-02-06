Суд в Крыму оставил под стражей Ахтема Чийгоза – адвокат

В ходе судебного заседания 6 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решение оставить заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу меру пресечения без изменений, сообщает адвокат Николай Полозов в Твитетре.

«Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят», – отметил адвокат.

Полозов утверждает, что в нынешнем заседании защита ходатайствовала об изменении меры пресечения «в отсутствие доказательств вины Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей».

В суде продолжили рассмотрение видеозаписей с места событий 26 февраля 2014 года.

«Среди представленных кадров мы не видим никаких действий Чийгоза, направленных на организацию массовых беспорядков», – сообщил Полозов в видеообращении по результатам первой части заседания суда.

Это уже 75 судебное заседание по «делу Чийгоза» в Крыму, добавил адвокат.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.