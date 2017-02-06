В Симферополе сообщают о возобновлении работы аэропорта

Аэропорт «Симферополь» возобновил работу в штатном режиме. Об этом днем 6 февраля заявил директор по связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев, сообщают «Новости Крыма».

«Аэропорт восстановил работу в штатном режиме. Уже приземлились четыре самолета. Сохраняются незначительные задержки рейсов на вылет», – отметил Лаптев.

Утром 6 февраля в аэропорту Симферополя сообщали о задержке рейсов. По данным онлайн-табло аэропорта, задерживались 14 рейсов.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.