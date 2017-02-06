Керченская переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе оператора переправы предприятия ООО «Морская дирекция».

Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», – отметили в пресс-службе.

Утром 6 февраля сообщалось, что переправа приостановила работу из-за недостаточной видимости.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.