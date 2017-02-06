Нетаньяху ждет совместной реакции США и Великобритании на ракетные испытания Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявляет, что хочет выработать общий ответ с Великобританией и США на недавние ракетные испытания Ирана. Об этом 6 февраля сообщает Радіо Свобода.

6 февраля в Лондоне Нетаньяху планирует провести переговоры с британскими премьером Терезой Мэй и министром иностранных дел Борисом Джонсоном. На следующей неделе в Вашингтоне он должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Перед поездкой в Лондон 5 февраля Нетаньяху в очередной раз заявил о необходимости сотрудничества трех стран для противостояния «чрезвычайной агрессии, наглости и дерзости» Ирана.

Трамп ранее назвал ядерное соглашение между Тегераном и государствами-лидерами «катастрофой». Его администрация ввела новые санкции против Ирана 3 февраля после того, как Тегеран провел испытания баллистических ракет средней дальности.

6 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с комментариями Трампа, который назвал Иран «террористическим государством». При этом он добавил, что различия в позициях США и России не должны мешать им налаживать отношения.