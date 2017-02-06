Подо льдом Симферопольского водохранилища погиб рыбак

В воскресенье 5 февраля на Симферопольском водохранилище пострадали трое рыбаков, один из них не выжил. Поиски тела погибшего вели вечером и продолжили после наступления светового дня 6 февраля, об этом сообщает крымский главк МЧС России.

При помощи водолазного снаряжения спасатели добрались до места происшествия и погрузились в воду.

«Во время работ, видимость из-за сильного тумана составляла 20-30 метров, также лед в этом месте был очень тонкий, который постоянно ломался под ногами, что очень затрудняло возможность подобраться к месту погружения, поскольку расстояние составляло 80 метров от берега. В 11-50, на глубине около 13 метров, где видимость была нулевая и даже не помогал подводный фонарь, нам все-таки удалось найти тело погибшего рыбака», – рассказал начальник водолазно-спасательной группы Максим Чебанов.

Двое выживших были доставлены в больницу с предварительным диагнозом – общее обморожение.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности во время зимней рыбалки – не выходить на тонкий лед.