В «Массандре» заявляют о начале модернизации головного завода

На головном заводе винодельческого предприятия «Массандра» началась комплексная модернизация. Об этом 6 февраля сообщили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе отмечают, что на заводе идет ремонт цеха розлива, где планируют установить новое современное оборудование.

По словам генерального директора предприятия Янины Павленко, здание цеха выпуска готовой продукции головного завода построено было в 1974 году и за 43 года оно не ремонтировалось ни разу.

«Сейчас здесь идет замена окон, полов, системы вентиляции и кондиционирования воздуха, демонтаж существующих линий розлива. Для производства высококачественных вин с ЗГУ мы планируем установить новую линию стерильного холодного розлива производительностью 12000 бут/час. Это ровно в два раза выше производительности старой линии», – заявила Павленко.

Она утверждает, что «в цеху планируют установить современное оборудование – емкости из нержавеющей стали, винопровод для подачи вин на обработку холодом, трубопровод для подачи азота в емкости из азотной установки и ионообменную колонну».

«Уже заключен договор на приобретение и установку 50-ти емкостей из нержавеющей стали, оборудованных так называемой рубашкой охлаждения. Использование такого оборудования позволит хранить молодое вино в тех условиях, которые обеспечат сохранение высочайшего качества продукции», – добавила гендиректор «Массандры».

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в прошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».