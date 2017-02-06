СБУ решила не запрещать въезд Марин Ле Пен в Украину – Ткачук

Служба безопасности Украины решила не запрещать въезд в Украину кандидату в президенты Франции, лидеру популистской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Решение о запрете въезда Ле Пен не принималось. По результатам оценки всей информации и мнений ведомств приняли коллегиальное решение пока не запрещать въезд», – сказал руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

В начале января Марин Ле Пен заявила, вопреки позиции Европейского союза, что аннексия Россией украинского Крыма не была незаконной. В интервью французским телеканалам RMC и BFMTV она, в частности, заявила: «Я совершенно не считаю, что произошла незаконная аннексия: был референдум, жители Крыма пожелали воссоединиться с Россией». «Я не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум», – добавила Ле Пен, и на вопрос, считает ли она Крым частью России, ответила: «Да».

Эти заявления вызвали возмущение украинской стороны. В СБУ не исключили, что могут инициировать запрет на въезд Ле Пен в Украину или принять в отношении нее другие меры.