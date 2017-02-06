Госавтоинспекция Симферополя проводит рейды по выявлению нарушений при перевозке детей

Государственная автомобильная инспекция Симферополя проводит мероприятие «Ребенок-пассажир!», направленное на соблюдение горожанами правил перевозки детей в автомобилях. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю крымского управления ГИБДД.

«В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков в рамках «Безопасной дороги детства» с 3 по 6 февраля Госавтоинспекция проводит профилактические рейды «Ребенок-пассажир!» – говорится в сообщении.

Инспекторы напоминают родителям, что необходимо перевозить детей в возрасте до 12 лет в специальных удерживающих устройствах. Как сообщается, это «не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие».

Ранее сообщалось, что в Крыму подконтрольная Кремлю Госавтоинспекция обеспокоена ростом популярности опасного увлечения среди подростков – перебегать дорогу перед близко идущим транспортом.

В Госавтоинспекции обращаются к родителям о незамедлительном проведении со своими детьми профилактических бесед по безопасному поведению вблизи проезжей части, а также обратить внимание на общение в социальных сетях.

В ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения на полуострове. По состоянию на конец 2016 года в Крыму произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах полуострова погибли еще пять человек и 48 получили травмы.