В Крыму задержали активиста с плакатом «Украденный Симферополь»

В Симферополе полиция задержала главу «Крымского антикоррупционного комитета» Илью Большедворова, который в понедельник вышел на одиночный пикет с плакатом «Украденный Симферополь» с требованием отставки подконтрольного Кремлю главы городской администрации Геннадия Бахарева.

Активиста доставили в отделение полиции. Видеозапись момента задержания он разместил на своей странице в Фейсбуке.

«Украденный Симферополь» простоял не более 15 минут. Одиночный пикет, снова незаконно прерван полицией. Основания те же, один стоял второй снимал», – написал Большедворов.

Большедворов неоднократно участвовал в акциях против местных властей, включая митинг «Обманутый Крым». На нем местные жители пытались обратиться к президенту России с жалобой на коррупцию среди крымских чиновников, назначенных Кремлем после аннексии полуострова, а также об их связях с криминальным миром.