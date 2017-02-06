Трасса «Дальний Западный обход Краснодара», которая «является первым этапом создания скоростного маршрута через Кубань к Керченскому мосту», может стать платной. Такую идею озвучил глава администрации Краснодарского края России Вениамин Кондратьев. Проект платной трассы намерены представить на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает ТАСС.

«Есть один «транспортный» проект – строительство платной автомобильной дороги Дальний западный обход Краснодара. Стоимость оценивается в 26 млрд рублей, но это тоже требование времени. Совсем скоро откроют мост через Керченский пролив, и по дорогам края хлынет поток транспорта на Крым. Как обеспечить транзит по территории Краснодарского края комфортным, безопасным, удобным – об этом на самом деле нужно было думать еще вчера», – отметил Кондратьев.

Как считают в российском департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, в 2030 году интенсивность движения по этой трассе составит более 27 тысяч легковых и семи тысяч грузовых автомобилей в сутки.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей в ценах соответствующих лет.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.