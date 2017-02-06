Главного раввина Сочи могут депортировать из России

Главному раввину Сочи Ари Эделькопфу и членам его семьи грозит депортация из России. Это связано с пунктом закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», по которому ранее выданное разрешение на временное проживание аннулируется в случае, если иностранный гражданин «выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации».

«То есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности РФ», –​ написал Эделькопф на своей странице в Фейсбуке. В чем именно его обвиняют, раввин не уточнил.

Глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горин в комментарии «Интерфаксу» заявил, что Эделькопфа за 16 лет пребывания в Сочи интересовало только одно – дать возможность сочинским евреям «жить полноценной еврейской жизнью». Обвинения в адрес раввина Горин назвал «стремлением излишне ретивых чиновников получить новые «звездочки» за проявленную активность в устранении якобы имеющих место «нарушений законности».



С 2006 года из России были депортированы шесть раввинов. В конце января 2017 года раввин московской общины «Среди своих» Йозеф Херсонский был задержан по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Позже суд снял с него все обвинения.