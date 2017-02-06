Фирма-подрядчик, которая работала над реконструкцией центральных улиц Симферополя, приступила к устранению недочетов, допущенных во время выполнения работ. Исправление недостатков подрядчик обязуется выполнить за свой счет в течение месяца, об этом крымским журналистам сообщил начальник подконтрольного Кремлю управления капитального строительства администрации Симферополя Александр Бойченко.

«На сегодняшний день выполняются работы по фрагментарной замене мощения плитки на трех участках, в том числе – на перекрестке улиц Карла Маркса и Пушкина. Все эти работы подрядчик проводит за свой счет. Общая сумма по заключенному контракту составила 180 миллионов 950 тысяч рублей, из которых порядка 12 миллионов остались недовыполненными, поэтому администрацией в адрес подрядной организации направлена претензия с требованием устранения выявленных нарушений за свой счет, а также выплаты штрафа в размере 904 750 рублей. Недочетов достаточно много, но мы надеемся на порядочность подрядчика», – приводит цитату Бойченко сайт нынешней администрации города.

Городские чиновники Симферополя заявляли, что первый этап масштабной реконструкции городских улиц, которая началась в сентябре 2016 года, должен завершиться к началу зимы. Позже дату окончания работ перенесли на 15 декабря.

Качество проведенных работ вызвало нарекания со стороны местных жителей.

Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции улиц Пушкина и Карла Маркса.

Субпорядчиком работ по реконструкции центра Симферополя выступает строительная фирма ООО «Крым-Девелопмент». ООО «Крым-Девелопмент» получила 27 ноября 2014 года официальный допуск к производству работ (полный спектр СМР, генподряд, строительный контроль, осуществление функций технического заказчика и т.д.) от СРО «Союз строителей Московской области «Мособлстройкомплекс».