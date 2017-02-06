В Крыму на суде по «делу Чийгоза» изучили сообщения российских каналов

В Верховном суде Крыма прошло очередное заседание по делу Ахтема Чийгоза. В суде изучали видео очевидцев и новостные сообщения российских телеканалов о событиях 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает корреспондент Радио Свобода.

«Несмотря на тенденциозность освещения, даже эти видео не доказывают вины Чийгоза. Первый канал рассказал, что над Верховных Советом вывесили флаг России, хотя там висел украинский флаг», – отметил адвокат Николай Полозов.

В ходе судебного заседания 6 февраля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма вынес решение оставить заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу меру пресечения без изменений.

Полозов рассказал, что в нынешнем заседании защита ходатайствовала об изменении меры пресечения «в отсутствие доказательств вины Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей».​

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.