В Симферополе набирают контрактников для службы в российской армии

Подконтрольный Кремлю военный комиссариат Симферополя ведет набор и оформление документов крымчан для военной службы по контракту в воинских частях Южного военного округа. Работа ведется для выполнения плана комплектования войск, сообщают на сайте подконтрольной России администрации города.

«Пункт отбора Республики Крым предлагает различные воинские должности солдат, сержантов, старшин и прапорщиков для замещения гражданами, пребывающими в запасе, а также гражданами, не пребывающими в запасе (призывниками), имеющими высшее профессиональное образование», – говорится в сообщении.

В начале января зампредседателя подконтрольного Кремлю крымского правительства Игорь Михайличенко уверил, что за 2015-2016 год, в результате военного призыва, на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.

11 января начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России Василий Тонкошкуров сообщил, что в 2017 году крымских призывников начнут отправлять служить в регионы соседней России.

Украинские правозащитники отмечали, что после того, как президент России Владимир Путин включил аннексированный Крым в состав Южного федерального округа, крымских призывников будут отправлять на службу в разные регионы соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».