Радио Крым.Реалии. «Батька» уходит на Запад

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят об охлаждении российско-белорусских отношений и о создании зон таможенного контроля на границе. Почему Россия решила создать таможенную зону с Беларусью, станет ли Александр Лукашенко сближаться с Европейским союзом и останется ли у крымчан доступ к белорусским продуктам?

На эти вопросы ответят заместитель координатора организации «Крым.SOS» Евгения Андреюк и журналист Радыё Свабода Юры Дракахруст. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.