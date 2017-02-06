США: Керри и Олбрайт призывают суд блокировать иммиграционные запреты Трампа

Бывшие государственные секретари США Джон Керри и Мадлен Олбрайт есть среди влиятельных демократов, призывающих апелляционный суд продолжить блокирование ключевых аспектов указа президента Дональда Трампа по иммиграционным запретам.

В понедельник десять бывших американских должностных лиц выразили обеспокоенность из-за подачи 6 февраля иска в суд в Сан-Франциско, подчеркивая, что указ Трампа по иммиграционным запретам является «непродуманным, плохо реализованным, и плохо разъясненным».

Они отмечают, что указ вредит национальной безопасности, посылая «опасные сигналы» иракцам, которые сотрудничают с США в борьбе с группировкой «Исламское государство».

«Указ, скорее всего, будет играть на руку вербовке для «Исламского государства» и других экстремистов, которые утверждают, что США воюют с исламом», – отмечают экс-чиновники США.

Адвокаты известных технологических компаний США, таких как Apple, Google и Microsoft, также привели аргументы, что указ Трампа «значительно вредит американскому бизнесу».

Федеральный апелляционный суд в американском городе Сан-Франциско 5 февраля отклонил запрос министерства юстиции США и не согласился немедленно восстановить действие иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Это означает, что запрет на въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, а также всем беженцам не будет работать как минимум до конца рассмотрения представленной министерством юстиции жалобы.

Вечером 3 февраля судья федерального суда в Сиэтле Джеймс Робарт, предназначенный еще Джорджем Бушем-младшим, приостановил действие положений президентского указа Дональда Трампа, который предусматривает 90-дневный запрет на въезд в США гражданам семи стран, бессрочном прекращении допуска в страну сирийских беженцев и 120-дневной запрет на принятие беженцев из остальных стран мира.

Судебное распоряжение действует в масштабах всей страны.