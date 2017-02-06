Пророссийская радиостанция «Ветан седасы» начала вещание в Симферополе

В Симферополе радиостанция «Ветан седасы» (Голос родины) пророссийской «Общественной крымскотатарской телерадиокомпании» начала вещание в FM-диапазоне. Как сообщает РИА Крым, СМИ финансируется из крымского бюджета.

«В Крыму сегодня знаковое событие – заработало первое общественное крымскотатарское радио «Ветан седасы». Пока его можно слышать только в Симферополе и Симферопольском районе, но в последующем за счет установки дополнительных передатчиков звучанием будет покрыт весь полуостров», – заявил экс-вице-премьер Крыма, ныне депутат Госдумы России Руслан Бальбек.

Радиостанция «Ветан седасы» пророссийской «Общественной крымскотатарской телерадиокомпании» выиграла конкурс российской Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по вещанию на радиочастотах в Симферополе, Керчи, Феодосии и Ялте.

С 1 апреля 2015 года крымскотатарский телеканал ATR прекратил аналоговое вещание на территории крымского полуострова, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось с 17 июня – телеканал переехал в Киев.

22 апреля 2015 года указом назначенного Кремлем главы Крыма Сергея Аксенова была создана автономная некоммерческая организация «Общественная крымскотатарская телерадиокомпания», получившая название «Миллет» и радио «Ветан седасы». 28 августа Роскомнадзор выдал Общественной крымскотатарской телерадиокомпании универсальные лицензии на вещание телеканала «Миллет» и радиостанции «Ватан седасы». С 1 сентября 2015 года телеканал «Миллет» начал свое вещание в тестовом режиме.

Генеральным директором телерадиокомпании стал Сейран Мамбетов. На техническое оснащение телеканала из федерального бюджета выделено 177 млн руб.