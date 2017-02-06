В Киеве в Таврическом университете начался второй семестр учебы – ректор

В Таврическом национальном университете имени Вернадского, который из аннексированного Крыма переехал в Киев, начался второй семестр учебы. Об этом Крым.Реалии рассказал ректор университета Владимир Казарин.

«Первый семестр был очень важным для нас, но второй будет не менее значимым. У нас большие планы на будущее», – сказал Казарин.

По словам ректора, в ближайшее время планируется восстановление факультета химии и биологии.

«В ближайшее время мы планируем восстановление факультета химии и биологии. Первое время это будет общий химико-биологический институт. Открываем свой филиал в Луцке с одним вузом, с которым мы вступили в договоренность об объединении. Также планируется проводить совместную образовательную программу с европейскими университетами, с использованием дистанционного образования», – отметил ректор.

Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского переехал из аннексированного Крыма на материковую часть Украины в 2016 году. К началу учебного года на обучение с полуострова в ТНУ перевелись более 700 студентов. На базе университета создан один из 12 образовательных центров «Крым – Украина», где крымские абитуриенты могут получать украинское образование без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).