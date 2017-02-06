В Ивано-Франковске активисты пикетируют российские банки

В Ивано-Франковске несколько десятков представителей партии «Национальный корпус» и общественной организации гражданского корпуса «Азов» проводят акцию по противодействию российским банкам в Украине и на Прикарпатье.

Они начали пикетирование отделения «Сбербанка России» в центре города. Активисты обращались к прохожим с призывом бойкотировать российские банки, наклеивали на окна наклейки с изображением Кремля и надписью: «Внимание, это банк страны-агрессора. Он будет закрыт. Срочно забирайте свои деньги».

По словам координатора «Национального корпуса» в Ивано-Франковской области Сергея Сивачука, акция является прежде всего информационной.

«Мы хотели пролить свет, какой реально является деятельность российских банков. Когда мы проводили мониторинг по Ивано-Франковску, обидно было, что только в центре города мы насчитали 15 отделений различных российских банков: Сбербанк, БМ банк, Виесте банк и Альфа-банк», – сказал он.

«Почему российские банки, которые находятся под санкциями в мире, в Украине набирают мощности? При нашем молчаливом согласии червь российских банков медленно, но уверенно выедает украинскую экономику изнутри», – добавил активист.

Перед входом в банк состоялся также театрализованный флеш-моб, где «ватники» с балалайкой и оружием призвали «пожаловать в Россию».

Не все прохожие однозначно восприняли эту акцию, некоторые считают ее «агрессивной, для картинки российским телеканалам».

На проведение акции подали заявку в горисполком.

В течение дня активисты проведут ее около девяти крупнейших отделений российских банков в центре города.

В конце января в Киеве активисты партии «Национальный корпус» заявили о начале кампании по закрытию российских банков, работающих в Украине. Активисты пикетировали центральные офисы дочерних компаний российских банков «Сбербанк России», «Проминвестбанк», «ВТБ-Банк», «БМ Банк» и «Альфа-Банк».

От апреля 2014 после российской аннексии Крыма на Донбассе начался вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

В январе 2015 года Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.