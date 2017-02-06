Оснований говорить об отмене санкций против России нет – глава МИД Чехии

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек заявляет, что оснований для обсуждения возможности отмены санкций против России нет, поскольку ситуация, на основании которой они были введены, не изменилась.

«Нет наверное оснований говорить сейчас о санкциях, поскольку если ситуация не меняется, нет и оснований начинать дискуссию о приостановлении санкций. Поэтому и во время сегодняшней дискуссии этот вопрос не поднимался, нечего было сказать о санкциях. Единственная вещь, которая была повторена, что мы должны придерживаться позиции относительно территориальной целостности Украины. Это является фундаментальным также для любого последующего решения», – сказал Заоралек в интервью Радіо Свобода после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.

Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины. С начала вооруженного противостояния на Донбассе погибли почти 10 000 человек.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.

Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.

Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизацию боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США о том, что санкции, введенные за аннексию Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев и сообщали о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.