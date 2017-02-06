Хербст: встреча Трампа с Тимошенко побудила к быстрому разговору с Порошенко

Директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст предположил, что встреча президента США Дональда Трампа с украинским оппозиционным политиком Юлией Тимошенко, вероятно, побудила Белый дом быстро организовать телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко.

«Случайная или неожиданная встреча между Трампом и Тимошенко на Национальном молитвенном завтраке, я думаю, заставила Трампа провести преждевременный телефонный разговор с Порошенко. Но это дало возможность услышать украинский взгляд на дела и узнать то, что на данном этапе непонятно», – сказал Хербст Радіо Свобода.

«Думаю, мы можем принять на веру заявления Тимошенко, что Трамп сказал ей, что он не отвернется от Украины. И Трамп сказал Порошенко, что санкции не снимут в ближайшее время. То есть, по моему мнению, все это может восприниматься как картина намерений президента (Трампа – КР) на этом этапе. И это, по моему мнению, выглядит как шаг вперед по сравнению с тем, где он был неделю или две недели назад», – добавил бывший посол.

По мнению Хербста, во время этих двух разговоров Трамп «услышал то, что было или полностью новым для него, или таким, на чем он не концентрировал свое внимание».

По мнению экс-посла, Дональд Трамп не пришел на должность с каким-то четким взглядом на Украину.

«Но, похоже, он пришел на должность с четким взглядом на Россию. Это, скорее, взгляд, который вызывает беспокойство людей, которые следят за событиями в Европе. Он должен понять, что Москва ведет войну и осуществляет агрессию в Украине, и Москва имеет сильные ревизионистские взгляды относительно Европы», – отметил Джон Хербст.

Он добавил, что новой американской администрации будет трудно совместить пока двойной подход в вопросе санкций против России, с одной стороны, говоря об обеспокоенности боевыми действиями на востоке Украины и ролью России, а с другой, предполагая возможность отмены санкций в обмен на сотрудничество Москвы в борьбе с группировкой «Исламское государство».

«Я не уверен, как свести вместе эти два заявления. Это признак, что администрация Трампа не выработала четкой, последовательной позиции по России и Украине», – отметил Хербст.