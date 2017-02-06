Украинский Хельсинский Союз по правам человека (УХСПЧ) вместе с другими украинскими правозащитными организациями призвал руководство ПриватБанка разблокировать доступ к счетам крымских клиентов и вернуть им вклады. Открытое обращение к главе правления банка с таким требованием опубликовали в понедельник, 6 февраля, на сайте УХСПЧ.

Авторы обращения считают, что действия банка привели к «масштабным нарушениям права собственности десятков или даже сотен тысяч людей». Отмечается, что представители финучреждения затягивают рассмотрение дел по искам крымских вкладчиков ПриватБанка, а решения судов в пользу клиентов о взыскании средств банк не выполняет.

«Начиная с весны 2014 года к принудительному исполнению в органы Государственной исполнительной службы Украины предъявлено более шестисот исполнительных документов, должником по которым является ОАО КБ ПриватБанк. Подавляющее большинство этих решений принято по искам о возвращении средств с крымских счетов. Но ни одно из этих решений не выполнено даже частично, никаких официальных комментариев руководства банка по этому поводу не предоставлялось и не предоставляется», – говорится в петиции.

В документе также отмечается, что после перехода ПриватБанка под контроль государства нет никаких оснований для дальнейшего невыполнения банком решений суда.

«Украинский Хельсинский союз по правам человека обращается к Правлению ОАО КБ ПриватБанк с призывом о прекращении нарушения законодательства и требованием выполнения банком решений суда, вступивших в законную силу, по выплатам задолженностей крымчанам и предоставлении доступа к счетам, открытых в Крыму до оккупации», – идет речь в обращении.

Официальных комментариев руководства ПриватБанка по поводу этого обращения пока нет. Крым.Реалии пытаются получить комментарии представителей банка.

Между тем, в Национальном банке Украины в ответе на информационный запрос Крым.Реалии 6 февраля ответили, что НБУ «получил ряд обращений граждан, которые имеют статус внутренних переселенцев, по возврату банками (в том числе ПриватБанком) средств вкладчиков по договорам, заключенным на территории Автономной Республики Крым. Известно, что многие вкладчики из Крыма уже обратились в суд для разрешения данного вопроса, и есть несколько решений в пользу истцов». В пресс-службе регулятора добавили, что решение таких споров не входит в компетенцию и полномочия Национального банка, а осуществляется в судебном порядке.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 18 декабря принял решение передать в 100-процентную государственную собственность крупнейший в Украине банк ПриватБанк.

ПриватБанк в Крыму обслуживал 790 тысяч частных клиентов и 12 тысяч корпоративных. Вскоре после аннексии Крыма ПриватБанк заблокировал на счетах крымчан 8 миллиардов 215 миллионов гривен.