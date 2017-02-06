Украинский МИД призывает Россию прекратить противоправные деяния против суверенитета Украины

Министерство иностранных дел Украины выражает российской стороне требование прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в морской экономической зоне страны. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает пресс-служба ведомства в связи с обстрелом украинского самолета над Черным морем 1 февраля.

«В дополнение к предыдущим заявлениям украинских официальных лиц, по результатам проведенного расследования всех фактов и обстоятельств Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередной провокацией со стороны РФ – обстрелом 1 февраля 2017 транспортного самолета Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26, который осуществлял тренировочный полет в районе Одесского газового месторождения в морской экономической зоне Украины», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, у Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстреляли транспортный самолет Военно-Морских сил Украины Ан-26.

В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме.

В то же время в штабе российского Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе российского флота отметили, что самолет совершил два провокационных полета на низкой высоте над оккупированными буровыми вышками в Черном море.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» было захвачено во время аннексии Крыма Россией.