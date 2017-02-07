Радио Крым.Реалии: Как в Крыму обходят украинские санкции

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят об украинских санкциях в отношении Крыма. В 2015 году заработал первый пакет санкций, введенных Украиной против ряда лиц и предприятий, причастных к аннексии полуострова. Этот перечень постепенно расширяется и в Министерстве иностранных дел анонсируют новый крымский санкционный список. Что дает Украине применение такого инструмента как санкции? Насколько они эффективны и какого результата удалось добиться после введения в действие первого санкционного списка?

На эти вопросы ответят директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов, глава общественной организации «Сила права» Андрей Сенченко и журналист Крым.Реалии Виктория Веселова.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.