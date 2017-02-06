Защита директора Украинской библиотеки в Москве подала жалобу в ЕСПЧ

Защита директора Библиотеки украинской литературы в Москве Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на домашний арест.

Как сообщил ее адвокат Иван Павлов, защита считает, что решение о домашнем аресте Шариной безосновательно, а условиями домашнего ареста было нарушено ее право на защиту.

В ноябре прошлого года Мещанский суд Москвы начал рассматривать по существу дело против Натальи Шариной.

Наталья Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.

Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Шарину политзаключенной.