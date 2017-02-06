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Депутат Госдумы России назвал решение одесского суда об аресте буровых вышек «Черноморнефтегаза» «филькиной грамотой»

Андрей Козенко

Андрей Козенко

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Депутат Государственной думы России Андрей Козенко считает решение украинского суда об аресте буровых вышек «Черноморнефтегаза» «филькиной грамотой». Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Я призываю крымчан, да и всех россиян, не обращать внимания на эти эпатажные выходки – с таким же нулевым успехом завтра украинские суды могут арестовать любой объект в Крыму – стадион, школу, завод, частную квартиру: только по той причине, что мы теперь – в России», – написал Козенко.

Он считает, что в данном решении суда нет юридического основания. По словам Козенко, буровые вышки – «это государственное унитарное предприятие Крыма, и поэтому они будут работать».

По данным прокуратуры, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, у Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстреляли транспортный самолет Военно-Морских сил Украины Ан-26.

В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме.

В то же время в штабе российского Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе российского флота отметили, что самолет совершил два провокационных полета на низкой высоте над оккупированными буровыми вышками в Черном море.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» было захвачено во время аннексии Крыма Россией.

18 сентября, в России проходили выборы в Государственную думу. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада. От аннексированного Крыма были избраны от списка партии «Единая Россия» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет и Наталья Поклонская, а также по одномандатным округам Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белика и Андрей Козенко.

Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма.

МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом.

Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.

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