Депутат Госдумы России назвал решение одесского суда об аресте буровых вышек «Черноморнефтегаза» «филькиной грамотой»

Депутат Государственной думы России Андрей Козенко считает решение украинского суда об аресте буровых вышек «Черноморнефтегаза» «филькиной грамотой». Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Я призываю крымчан, да и всех россиян, не обращать внимания на эти эпатажные выходки – с таким же нулевым успехом завтра украинские суды могут арестовать любой объект в Крыму – стадион, школу, завод, частную квартиру: только по той причине, что мы теперь – в России», – написал Козенко.

Он считает, что в данном решении суда нет юридического основания. По словам Козенко, буровые вышки – «это государственное унитарное предприятие Крыма, и поэтому они будут работать».

По данным прокуратуры, 1 февраля во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, у Одесского газового месторождения с ранее захваченных Российской Федерацией буровых платформ обстреляли транспортный самолет Военно-Морских сил Украины Ан-26.

В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал. Как заявил министр обороны Украины Степан Полторак, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме.

В то же время в штабе российского Черноморского флота отвергли обвинения в обстреле украинского самолета Ан-26. В штабе российского флота отметили, что самолет совершил два провокационных полета на низкой высоте над оккупированными буровыми вышками в Черном море.

В 2014 году буровые установки и другое имущество украинской государственной компании «Черноморнефтегаз» было захвачено во время аннексии Крыма Россией.

18 сентября, в России проходили выборы в Государственную думу. Москва также решила провести голосование на территории аннексированного Крыма, что вызвало резкую критику Киева и стран Запада. От аннексированного Крыма были избраны от списка партии «Единая Россия» Руслан Бельбек, Михаил Шеремет и Наталья Поклонская, а также по одномандатным округам Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белика и Андрей Козенко.

Ряд стран, включая США, Канаду, Францию, Швецию, Великобританию, Германию, Чехию, Турцию, отказались признавать их законность на территории аннексированного Крыма.

МИД Польши поставил под сомнение законность парламентских выборов в Госдуму России в целом.

Верховная Рада Украины 20 сентября приняла постановление о непризнании легитимности выборов в аннексированном Крыму и всего состава Госдумы России седьмого созыва.