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Еврокомиссар Хан не видит оснований для отмены санкций против России

Йоханнес Хан

Йоханнес Хан

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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что оснований для отмены санкций против России пока нет.

«Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась», – сказал Йоханнес Хан в интервью Радіо Свобода после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.

По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций», – подчеркнул Хан.

Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины. С начала вооруженного противостояния на Донбассе погибли почти 10 000 человек.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.

Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.

Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизацию боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США о том, что санкции, введенные за аннексию Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев и сообщали о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

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