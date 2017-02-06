Еврокомиссар Хан не видит оснований для отмены санкций против России

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что оснований для отмены санкций против России пока нет.

«Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась», – сказал Йоханнес Хан в интервью Радіо Свобода после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.

По словам Хана, будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.

«Я не вижу никаких оснований для отмены санкций», – подчеркнул Хан.

Предыдущая администрация США и другие страны Запада ввели санкции в отношении России из-за аннексии Крыма и поддержки Москвой сепаратистских боевиков на востоке Украины. С начала вооруженного противостояния на Донбассе погибли почти 10 000 человек.

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании не раз высказывал заявления, благосклонные к России и ее президенту Владимиру Путину. Он, в частности, предполагал вероятность рассмотреть возможность сокращения или отмены санкций в отношении России и даже признание принадлежности к России оккупированного ею сейчас украинского Крыма.

Вице-президент США Майк Пенс не исключил ослабления или полной отмены санкций в отношении России. Об этом он сказал в конце прошлой недели в программе американского телеканала ABC News.

Также на прошлой неделе в ООН посол США Никки Хейли, которая представляет позицию администрации Трампа, осудила Россию за активизацию боевых действий на востоке Украины. Она повторила позицию США о том, что санкции, введенные за аннексию Крыма, останутся в силе до деоккупации полуострова.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдалось с 29 января. Стороны конфликта обвинили друг друга в причинении боев и сообщали о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.