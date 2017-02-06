Аксенов вошел в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров в соседней России

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов вошел в тройку лидеров рейтинга цитируемости губернаторов-блогеров за январь 2017 года по соседней России, сообщает пресс-служба правительства полуострова. Результаты рейтинга опубликованы на сайте «Медиалогия».

«Так, рейтинг с индексом 486,7 возглавил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на втором месте с индексом 160,0 мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Крым Сергей Аксенов на третьем месте с индексом 70,3», – говорится в сообщении.

Как сообщается, наибольшее распространение в СМИ получила запись Аксенова на Фейсбуке о том, что «мероприятия, подобные шествию по случаю дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры, уничтожают международный имидж Украины».

2 января российский премьер Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке написал, что «идейные потомки Степана Бандеры продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны. Людоедская бандеровская идеология возведена в ранг государственной».

Активисты ряда украинских националистических организаций и политических движений 1 января провели в Киеве «Марш чести» по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. На улицах в центре Киева дежурили усиленные наряды правоохранителей.