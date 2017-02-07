Россия: состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего стабилизируется

Состояние координатора общественной организации «Открытая Россия» Владимира Кара-Мурзы-младшего, госпитализированного в Москве на прошлой неделе, несколько стабилизировалось. Об этом в беседе с российской службой Радио Свобода 6 февраля сообщила жена российского политика Евгения.

По ее словам, врачи поставили Кара-Мурзе диагноз «острая интоксикация неустановленным веществом». Комментариев самих врачей Радио Свобода получить не удалось.

«Остается много подводных камней, которые врачи пытаются обойти, поскольку он долго находился в критическом состоянии», – отметила Евгения Кара-Мурза.

При этом, по ее словам, врачи не считают нынешнее состояние политика следствием его предыдущей болезни. Евгения Кара-Мурза уточнила: после выздоровления ее муж не принимал никаких препаратов и его организм был «абсолютно здоровым».

Владимир Кара-Мурза остается в состоянии искусственной комы, в которую врачи ввели его 3 февраля. Но уже принимаются первые медицинские меры по выводу пациента из этого состояния.

2 февраля Кара-Мурза-младший был госпитализирован с теми же симптомами, что и в мае 2015 года. Тогда ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность». После лечения он подал заявление в Следственный комитет России о попытке покушения на убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.