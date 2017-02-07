В Авдеевке полностью восстановлено тепло- и водоснабжение – ГСЧС

В Авдеевке Донецкой области полностью восстановили тепло- и водоснабжение, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 20:30 6 февраля в Авдеевке восстановлено тепло- и водоснабжение для жителей города. К централизованному электроснабжению подключены все жители Авдеевки», – говорится в сообщении.

Вместе с этим, по информации ГСЧС, электроснабжение до сих пор отсутствует в 5 населенных пунктах Ясиноватского района (селах Тоненькое, Северное, Веселое, Водяное и Каменка), расположенных возле Авдеевки.

В понедельник в Авдеевке также возобновили работу школы и детсады.

Обострение ситуации на Донбассе, в частности, бои у Авдеевки, наблюдается с 29 января. Стороны конфликта обвиняют друг друга в причинении боев и сообщают о погибших и раненых, как среди бойцов, так и среди гражданских.

В течение недели в Авдеевке не было электроснабжения. Были проблемы с водоснабжением – воду предоставляли по графику. 5 февраля в Авдеевке удалось восстановить электроснабжение.

В последние дни в Авдеевке наблюдается определенное затишье.